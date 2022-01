Glasbeno-jadralski pozdrav novemu letu (video)

Sivino, v katero je bilo prvi dan leta odeto tržaško nabrežje, je delno osvetlilo prijetno vzdušje, ki so ga ustvarile posadke jadrnic, privezanih nedaleč od Velikega trga. Skupina prijateljev srednjih let se je namreč odločila, da novemu letu nazdravi na krovu, na katerem je ob zdravicah uprizorila pravi koncert.

Odmevale so zlasti pesmi v tržaškem narečju o morju, »baviseli«, Trstu in še marsičem. Mimoidoči so se radovedno ustavljali, prisluhnili petju, ki so ga spremljale tudi kitare, orglice in drugi inštrumenti, fotografirali ali posneli prizorček ... ter ga s svojimi pametnimi telefoni poslali kdo ve kam. Po večurnem postanku pa je bil okrog 15. ure čas za plovbo proti domačemu, grljanskemu, pristanu.