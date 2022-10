Gorelo na Korzu Italia

Na Korzu Italia v bližini Trga Goldoni je okrog 10.15 zagorelo v drugem nadstropju stavbe s hišno številko 26. Gasilci so ogenj, ki se je vnel v stanovanju, malo po 11. uri pogasili. V njem na srečo ni bilo nikogar. Ostali stanovalci pa so pravočasno zapustili stavbo in nihče ni bil poškodovan. Trenutno še odpravljajo posledice požara in so prezračili prostore, iz katerih je uhajal gost dim. Preverili so tudi koncentracije ogljikovega monoksida v zraku. Na kraju so bili tudi lokalni policisti. Korzo Italia so prehodno zaprli za promet.