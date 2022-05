Gorelo v stanovanju pri Svetem Jakobu

Danes je malo pred 15. uro zagorelo v Istrski ulici 44 pri Svetem Jakobu, v t.i. Vatikanu, kjer je iz stanovanja v drugem nadstropju uhajal gost dim. Gasilci so uspeli požar kmalu pogasiti, ugotovili pa so tudi, da ni bilo poškodovanih. Stanovalko, starejšo gospo, ki je bila v šoku, so sicer reševalci službe 118 iz previdnostnih razlogov prepeljali v bolnišnico. Na kraju so bili tudi policisti.

Gasilci so stavbo evakuirali. Dim je uhajal še kar nekaj časa, zato so tudi ostali stanovalci morali počakati na pločniku. Gasilci preiskujejo vzroke požara, ki so za zdaj še neznani.