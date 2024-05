Gorelo v zadnjem nadstropju stanovanjskega bloka v Škednju

V zadnjem nadstropju stanovanjskega bloka v Ulici Pitacco 25 v Škednju se je okrog 16.30 vnel požar. Zagorel je kavč v dnevni sobi, ogenj pa se je širil še na ostale prostore. Stanovalka je uspela zapustiti stanovanje in se je zatekla na dvorišče. V njem pa sta ostali njeni mački. Požar so gasilci po več kot eni uri pogasili in so uspeli rešiti tudi živali, ki sta bili sicer zaradi vdihavanja dima lažje zastrupljeni. Kot kaže, si bosta opomogli. Izročili so ju prostovoljcem združenja za zaščito živali Enpa, stanovalko pa so reševalci iz previdnostih razlogov zaradi vdihavanja dima prepeljali v katinarsko bolnišnico. Stanovalci bloka, ki so jih gasilci evakuirali, se se po zavarovanju stavbe in bonifikaciji pogorelih prostorov vrnili v stanovanja. Na kraju so bili tudi lokalni policisti in policisti.