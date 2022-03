Gostijo 19 tisoč stanovalcev, večina je žensk

Stanovanjski sklad Ater je leta 2020 zagotovil bivanje 19 tisočim občanom v 10.159 neprofitnih stanovanjih. Na Tržaškem je 39 odstotkov vseh prebivalcev, ki stanujejo v najemu, nameščenih prav v neprofitnih stanovanjih. Večino teh zasedajo ženske nad 65. letom starosti, ki živijo same. Polovica stanovalcev je že dopolnila 65 let. Samo 32 odstotkov jih stanuje z eno ali več osebami in 92 odstotkov stanovalcev je italijanskih državljanov.

Podatke iz poročila za leto 2020 je družba posredovala včeraj, ko je predsednik Riccardo Novacco spomnil, da so se v letu pandemije posvetili predvsem varnosti zaposlenih in obiskovalcev pisarn ter digitalizaciji storitev: »Stanovalcem smo zagotovili vse storitve, pisarne uredili po veljavnih predpisih za zajezitev pandemije, dostop do storitev smo poenostavili z uvedbo aplikacije CodaQ ter številne postopke preselili na splet.«

Pri Aterju je bilo leta 2020 139 zaposlenih, večina za nedoločen čas, ki se je po besedah predsednika posvečala zahtevnemu urejanju obsežnega premoženja. Družba upravlja namreč 13.257 stanovanj, od katerih ima v lasti 85 odstotkov.