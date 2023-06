Grad pri Sv. Justu med obiskovalci najbolj priljubljen

Sončen in vetroven dopoldan je včeraj v Trst privabil veliko število obiskovalcev. Po centru se niso sprehajale le skupine »pomorskih« turistov, ki se za nekaj ur izkrcajo iz potniških ladij za strogo tempiran obisk glavnih znamenitosti mesta, ampak tudi ljubitelji srednjeevropske kulture, ki so se ob italijanskem državnem dnevu republike odločili za ogled mestnega muzeja.

Največ se jih je povzpelo z dvigalom ali peš do Sv. Justa, kjer je bilo med izkopaninami občutiti navdušenje nad pravkar zaključenim obiskom gradu, kjer med drugim do nedelje ponujajo delavnice in zgodovinske uprizoritve življenja v 15. stoletju. »Delavnico sem zamudila, a grad z muzejem me je kar navdušil,« je Primorskemu dnevniku zaupala Tiziana iz Milana, ki bo v Trstu preživela konec tedna v družbi sina. Ta se namreč pripravlja na doktorat antične umetnosti, ki predvideva analizo in raziskovanje ostankov antičnega Trsta. Sin je sicer dve uri preživel v grajskih prostorih, medtem ko se je ona že pripravljala na obisk mestnega arheološkega muzeja Winckelmann. Iz Milana sta se pripeljala z avtomobilom, »kar ni najboljša izbira, saj je parkiranje v tem mestu pravi križ,« se je pritožila.

Peš pa se rad premika Salvatore iz sicilijanske Gele, ki si je prav tako pred kosilom ogledal tržaško utrdbo. »Cena vstopnice je upravičena in ponudba muzeja je dobra,« je dejal upokojenec, ki si z ženo marsikdaj privošči kulturno potovanje. Trst ga je presenetil, »ker poleg centra ponuja veliko drugih zanimivih kotičkov. Mesto dobro sprejema turiste, predvsem na info točki ob Velikem trgu, in prijetno se je sprehajati po ulicah. Storitev je dobra, ni pa primerljiva z drugimi italijanskimi turističnimi mesti.« Podobnega mnenja sta Gabriela in Wolfram iz Berlina, ki sta se dan prej mudila v Veroni, »kjer je bilo okrog nas morje turistov. Radi prihajamo v Trst prav zato, ker ni gneče. Odhajava stran od centra,« sta priznala med sprehodom po Sv. Jakobu, nedaleč od uredništva Primorskega dnevnika, o katerem sta že marsikaj vedela, saj sta večkrat obiskala Trst in spoznala njegovo drugo dušo. »Vračava se, ker greva rada na Prosek malo »počakolat« z domačini.«