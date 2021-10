Grljanski portič bo deležen prenove

Nove tlakovane poti za pešce, urbana oprema, polnilnice za električna vozila, nove postaje za avtobuse in dvigalo, ki bo obiskovalce peljalo v Miramarski park. To so novosti, ki jih bo v kratkem deležen Grljan. Z vsemi arhitektonskimi detajli bo območje dobilo simbolično in romantično vlogo, ki jo je nekoč že imelo. Dela, ki jih je naročila deželna vlada, se bodo predvidoma začela prihodnje leto, trajala pa naj bi leto dni. Vrednost projekta, ki so ga pripravili trije različni biroji, med njimi tudi zagrebški 3Lhd, je ocenjena na 4,5 milijona evra.

To je včeraj na kraju, ki bo deležen urbane prenove, napovedal predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, ki je v družbi deželnih odbornikov Graziana Pizzimentija in Pierpaola Robertija ter aktualnega tržaškega župana in desnosredinskega županskega kandidata Roberta Dipiazze, dejal, da gre za pomemben korak v razvoj območja, ki ima s turističnega vidika še veliko neizkoriščenega potenciala. »Največja pridobitev območja bo dvigalo, ki bo turiste in starejše ter gibalno ovirane v nekaj minutah pripeljalo do Miramarskega parka. Projektanti so si zamislili dvigalo, ki bo v sozvočju z okoljem, njegova streha pa bo travnata,« je načrt opisal Fedriga in v isti sapi dodal, da bodo za tlakovanje ceste izvajalci del morali uporabljati istrski, nabrežinski in miljski kamen.