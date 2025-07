Gurrieri odstopil z mesta izrednega komisarja tržaške pristaniške uprave

Antonio Gurrieri je danes sporočil ministru za infrastrukturo in promet Matteu Salviniju in predsedniku Dežele FJK Massimilianu Fedrigi, da odstopa z mesta izrednega komisarja tržaške pristaniške uprave, ki združuje tržaško in tržiško pristanišče. Hkrati odstopa tudi od kandidature za predsednika.

"Za odstop sem se odločil iz čuta odgovornosti in iz spoštovanja do pristaniške uprave, ki sem jo imel čast voditi, čeprav za manjši del njene poti. Za mojo poklicno pot v tej ustanovi, ki traja več kot trideset let, sta bila vedno značilna spoštovanje pravil in institucionalna premočrtnost," je v sporočilu za medije izjavil Gurrieri in pristavil, da sam ni preiskovan zaradi svojih dejavnosti v pristanišču, temveč zaradi "zasebnih zadev, glede katerih bom vse pojasnil". Gurrieri je namreč osumljen pranja denarja v zvezi z enim od svojih podjetij, dejavnih na področju svetovanja, in sicer v Avstriji, točneje zaradi določenih prejetih plačil iz Azije, ki naj ne bi bila pravilno prijavljena.

Gurrieri je še vzel na znanje "nastalo ozračje, na katero delno vplivajo interesi, ki nimajo nič skupnega s koristmi pristanišča," zato je ocenil, da je odstop v tem trenutku najboljša možna poteza, da bo pozornost ponovno usmerjena v prihodnost tržaške luke. Pri tem se je zahvalil vsem zaposlenim v pristanišču in v upravi, podjetjem, sindikalnim predstavnikom ter institucijam za izkazano zaupanje.

Tržaško pristanišče je tako zdaj zabredlo v še večjo meglo, potem ko je že od junija lani, odkar je odstopil Zeno D'Agostino, brez predsednika. Gurrierijevo imenovanje za predsednika so ovirale politične računice v vladajoči desni sredini glede zapolnitve predsedniških mest v številnih pristaniških upravah v Italiji, omenjena preiskava pa je težave še poglobila.