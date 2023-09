Tržaška lokalna policija obvešča, da bo ta teden (od danes, ponedeljka, 18. septembra, do nedelje, 24. septembra z radarjem in prenosnim merilnikom telelaser merila hitrost na Reški cesti, Dunajski cesti, Obalni cesti, cesti za Bazovico in hitri cesti, v Miramarskem drevoredu in v Ulici Flavia.