ICS: prefektove izjave so nesprejemljive

Italijanski solidarnostni konzorcij ICS, ki se v Trstu že desetletja ukvarja s sprejemanjem migrantov in zlasti prosilcev za azil, je zelo kritičen do besed tržaškega prefekta in vladnega komisarja Pietra Signoriella. Ta je med sredinim zasedanjem odbora za varnost napovedal možnost evakuacije skladišča - silosa ob tržaški železniški postaji. V njem, kot znano, bivakirajo migranti brez urejenega statusa in tudi taki, ki so zaprosili za mednarodno zaščito. Dejal je tudi, da Trst očitno ne zmore več, razpoložljiva mesta so zapolnjena, »zato bi morda te osebe lahko pomislile, da pozornost usmerijo drugam«.

Konzorcij ICS ocenjuje, da so te besede »nesprejemljive« in prefektu očitajo, da migrante vabi, naj se porazgubijo po Italiji. Notranje ministrstvo pa mora, tako ICS, tem ljudem nuditi prvo pomoč in jim v čim krajšem času poiskati ustrezno namestitev po državnem ozemlju.