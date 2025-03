Inženirji podjetja U-Blox odhajajo na boljše

V tovarni U-Blox ne kaže, da bi se stanje izboljšalo. »Vse je zamrznjeno,« je včeraj povedal sindikalni predstavnik Paolo Giachin (USB), »napovedali so odpuščanja, sindikati z Deželo FJK pa so zahtevali, naj delavce postavijo na čakanje in tako zagotovilo nek časovni manevrski prostor za iskanje dolgotrajnih rešitev.« A do tega ni prišlo. Medtem, je dodal Giachin, si je marsikdo poiskal novo službo, a ne na Tržaškem.

Visoko kvalificirani inženirji so danes med najbolj raziskanimi na industrijskem trgu, »a ne na Tržaškem, kjer je industrija na kolenih. Če se delavcev ne zadrži, industrijskega obrata ne bo mogoče rešiti.« Sindikalist je spomnil, da je Dežela FJK sprejela predlog, da bi tudi za U-Blox nastalo omizje na ministrstvu, čeprav gre za tovarno, kjer je manj kot 250 zaposlenih in se zato v takih primerih ne sklicuje omizja.