Iz bivše slovenske šole pri Sv. Ani se je vil dim

Danes dopoldne se je nekaj pred 9. uro iz poslopja dolgo zapuščene slovenske šole pri Sv. Ani vil gost dim, ki je uhajal iz oken. Ta se je razširil tudi na bližnje ulice in zajel širše območje. Gasilci so požar pogasili nekaj po 11. uri. Vzrokov zanj še niso znali pojasniti. Poslopje v Ulici Fianona je zob čas pošteno načel in že skoraj 25 let propada. Osnovno šolo Marica Gregorič-Stepančič in Otroški vrtec Jakob Ukmar je konec februarja 2001 prizadel podtaknjen požar.

Iz vrst slovenske skupnosti v Italiji so večkrat Občino Trst in pristojne opozorili, naj stavbo rešijo pred propadom in ji zagotovijo novo življenje. Zadnjič so julija letos slovenska rajonska svetnika Majda Kodrič in Igor Švab ter tržaška občinska svetnica Valentina Repini tržaškega župana Roberta Dipiazza spodbudila, naj v stavbi uredijo jasli.