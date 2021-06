Iz sanj v resničnost demokratične in samostojne države

Prvi vladi, ki je maja 1990 prevzela vodenje slovenske države, je uspelo Slovenijo pripeljati do suverenosti in mednarodnega priznanja. Zgodovinski podvig je bil mogoč tudi zato, ker sta nova večina – zmagovita koalicija Demos – in opozicija s Stranko demokratične prenove na čelu v ključnih trenutkih znali stopiti skupaj. Danes slovenska politika nima skupnih imenovalcev, razdeljena Slovenija pa ne more napredovati in prispevati k razvoju Evropske unije.

Četrtkov dogodek Iz sanj v resničnost, ki je ob 30. obletnici slovenske samostojnosti potekal v enem od mestnih hotelov, je bil zanimiv preplet preteklosti in sedanjosti. Krožek Virgil Šček je v sodelovanju s Slovensko prosveto, z Društvom slovenskih izobražencev, knjižnico Dušana Černeta in založbo Mladika povabil v Trst prvega slovenskega premierja Lojzeta Peterleta in nekatere člane takratne ministrske ekipe – Jožico Puhar, Janeza Dularja in Miho Jazbinška. Pogovor z njimi sta vodila odgovorni urednik Primorskega dnevnika Igor Devetak in novinar ter pisatelj Marij Čuk. Pred tem so jim dobrodošlico izrekli soorganizatorji: Lučka Peterlin (SP) je spomnila, kako je v povojnih letih idejo o slovenski državi med mladimi v Trstu širil Jože Peterlin, nove generacije pa so po letu 1990 njej v čast prirejale praznovanja Slovenija Party. Sergij Pahor (DSI) je ob Peterlinu izpostavil Franca Jezo in zdomski tisk, katerim moramo biti hvaležni, da so spodbujali debato o slovenski državnosti. »Pri nas je bilo o tem nemogoče razpravljati, bili smo nebogljeni, morda politično preveč korektni,« je priznal Pahor. Ivo Jevnikar pa je spomnil, da sta založba Mladika in Černetova knjižnica od nekdaj pozorni do skupnega kulturnega prostora, do zamejskih in zdomskih avtorjev.