Iz tišine do spomina

Eksodus je beseda, ki jo na Tržaškem dobro poznamo. Povezujemo jo z odhajanjem italijanskega prebivalstva iz Istre in Dalmacije po drugi svetovni vojni, ne pa s posledicami, ki jih je masivni migracijski pojav imel na tiste ljudi, ki niso zapustili svojih domov in so na svoji zemlji nenadoma postali tujci. V njihovo življenje in zamolčano trpljenje se je poglobila Katja Hrobat Virloget v monografiji V tišini spomina s podnaslovom Eksodus in Istra, ki so jo na Tržaškem prvič predstavili v sredo na balinišču v Samatorci. Dogodek je priredila zgoniška občinska knjižnica, publikacija pa je izšla v sodelovanju med Založništvom tržaškega tiska in Založbo Univerze na Primorskem. »Čas je, da širimo svoj pogled in se zazremo v zorni kot drugega,« je po pozdravu občinske odbornice Martine Budin srečanje uvedla urednica ZTT Martina Kafol, ki se je z avtorico pogovorila, pred tem pa predala besedo zgodovinarju Alekseju Kalcu.

Katja Hrobat Virloget, predavateljica na Oddelku za antropologijo in kulturne študije Fakultete za humanistiko Univerze na Primorskem, kjer je trenutno predstojnica oddelka in prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost fakultete, je več let zbirala pričevanja: »Težko sem prišla do njih. Zavračali so me predvsem Italijani, ki so ostali,« je pojasnila in dodala, da si pred začetkom raziskovalnega dela nikakor ni pričakovala tolikšnih travm.