Iz tržaškega pristanišča odpeljal prvi vlak po carinskem koridorju

Iz tržaške pristaniške uprave so sporočili, da je v preteklih dneh iz tržaškega pristanišča odpeljal prvi vlak, ki se je poslužil carinskega koridorja med Trstom in tovornim terminalom v koroški Brnci, nedaleč od Beljaka.

Carinski koridor, ki je sad dogovora med carinskima upravama Italije in Avstrije, je prvi tovrsten železniški koridor v Evropi. Tovor, ki pride v Trst izven Evropske unije, lahko po njem nadaljuje pot do Beljaka, ne da bi morali izvajati carinske preglede v Trstu. V tržaškem pristanišču so kontejnerji deležni le varnostnih pregledov, carinske preglede pa izvaja avstrijsko osebje na terminalu Logistik Center (LCA).

V pristaniški upravi poudarjajo, da omogoča koridor preprostejši pretovor blaga na železnico in prinaša konkurenčnejšo hitrost izvajanja birokratskih postopkov. Sodelovanje omogoča tudi delno digitalizacijo postopkov. Koridor je obenem učinkovit odziv na povečano število kontejnerjev, ki jih pretovorijo v tržaški luki in ki nadaljujejo pot proti Avstriji ter drugim državam srednje Evrope.

