Izrisujejo podzemno vodno pot

Da je odkrivanje podzemnega sveta, v katerega se spusti zelo malo ljudi, nekaj čudežno mikavnega pove Matteo Cavanna, po poklicu gasilec na tržaški postaji, hkrati pa strasten jamar pri Kraških krtih z Vrha in potapljač. Če k temu dodaš še neverjetno odkrivanje novih in novih skrivnosti, ki jih s seboj po nepoznanih podzemnih rovih prinašajo vodotoki, potem je ekstaza popolna. Širša skupina, katere član je tudi Cavanna in je s časom presegla državne meje, se od leta 2012 posveča odkrivanju danes vse manj skritih povezav med kraškimi vodnimi viri. »Začeli smo na Goriškem, točneje v Doberdobskem jezeru in sosednjih jamah, ki jih je v katastru nad 4000,« pove Cavanna. Voda je podzemne raziskovalce od tod privedla do Tržaškega Krasa, pravzaprav do Štivana, kjer so se nazadnje pred nekaj časom spustili v tamkajšnjo jamo.

Voda, ki priteka v štivanski vodovod in oskrbuje 200 tisoč oseb, je namreč mešana, se pravi, da se v njej združujejo trije vodni viri - reka Reka oz. Timava, kraška deževnica in Soča, ki priteka izpod Doberdobskega jezera. »Če v Štivanu izvira povprečno 35 kubičnih metrov vode na sekundo, kar pomeni 35 tisoč litrov vode, jih 8 dovaja Timava, 17 deževnica, kar 10 pa Soča,« je pojasnil Cavanna. Soške primesi so izsledili tako, da so v vodo pri Doberdobu kar štirikrat in v tri različne požiralnike vlili fluorescein. Našli so ga 48 ur zatem v vzorcih vode v izvirih Severnih in Južnih Moščenic, v izviru Sardoč in izviru Timave. »Podobno se dogaja tudi v sosednji Brestovici, kjer smo fluorescein zasledili v vodah komenskega vodovoda, ki z vodo oskrbuje obširno območje do Kopra. Eno od kritičnih točk na tej podzemni vodni poti je območje Moščenic pri Tržiču, po katerem nezaščiteno tečeta tako železnica kot avtocesta, se pravi da vse, kar nezdravega “ustvarita” se izteka v podtalnico, kar pomeni v tržaški vodovod in še dlje v komenskega ... Ko bi prišlo na tem območju do kake hujše nesreče ali izlitja nevarnih tekočin, bi več kot 400 tisoč oseb ostalo brez vode ...«