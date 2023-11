Jutri dopoldne podelitev dvajsete nagrade Luchetta

Po bogatem nizu razprav, ki se je začel v petek zvečer, bodo dvajseto mednarodno nagrado Luchetta sklenili jutri ob 11. uri na slovesnosti, ki jo bo vodila novinarka Marinella Chirico. Strokovna žirija bo na oder gledališča Miela povabila avtorje nagrajenih reportaž, ki so sicer sodelovali pri razpravah in srečanjih na tridnevnem festivalu. Priznanje bodo za svoje prispevke in fotografije letos prejeli Vincenzo Frenda v kategoriji TV News, Celine Martelet kot avtorica najboljšega mednarodnega pričevanja, Marco Gualazzi za najboljšo fotografijo, kvartet, ki ga sestavljajo Sabrina Carreras, Lisa Iotti, Irene Sicurella in Antonella Bottini za najboljšo reportažo ter Elena Basso nagrajena v kategoriji italijanskega tiska.

Tridnevni dogodek in nagrado prirejajo Fundacija Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, italijanska radiotelevizijska mreža RAI, Dežela FJK, Fundacija CRT v sodelovanju z državno in deželno novinarsko zbornico ter novinarskima sindikatoma Assostampa in FNSI.