Jutri dveurna stavka in shod za Gazo

Na Trgu Venezia bo jutri zvečer med 20.30 in 21.30 potekal protest za gazo. Sindikat CGIL bo v sodelovanju z različnimi združenji, organizacijami in strankami levosredinskega bloka opozoril na nadaljevanje stradanja palestinskega prebivalstva, od vlade pa bodo vsi skupaj zahtevali prekinitev sodelovanja z Izraelom. Da bi bil ta poziv še bolj jasen, je CGIL na državni ravni pozval jutri k stavki zadnji dve uri delovnega časa. Tržaški organizatorji so pred protestom in stavko pozvali vse zainteresirane, naj se protestnega srečanja udeležijo številčno in na ta način simbolično opozorijo na nedopustne in nevzdržne razmere v palestinski enklavi.

Na tržaški predstavitvi pobud je pokrajinski sekretar CGIL Massimo Marega spomnil, da so na državni ravni shod za Gazo organizirali v zadnjem trenutku, a kljub temu upajo, da se bo vabilu odzvalo veliko ljudi. Sekretar je dejal, da je cilj jutrišnjega srečanja na ravni civilnih iniciativ sporočiti politiki, da se v Gazi kršijo načela mednarodnega prava. S shodom ne želijo napadati Izraela, ampak njegovo skrajno desno vlado, ki krši osnovna demokratična načela. Povedal je tudi, da bodo zbrane na Trgu Venezia ob nabrežju nagovorili don Nandino Capovilla iz Mester, predstavniki organizacije Emergency in organizacije Global Movement to Gaza in Nathan Levy. Skupaj bodo zahtevali vzpostavitev človeških koridorjev, prekinitev ognja v Gazi, da se poskrbi za varnost civilnega prebivalstva in da se zagotovi intervencije humanitarnih organizacij. Zahtevali bodo tudi gospodarski embargo na Izrael.