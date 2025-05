Jutri tudi degustacija vitovske v jami

Na stenah zgoniške občinske stavbe je na ogled razstava Mario Magajna - Razstava vin 1965 - 1982, ki bo marsikomu priklicala v spomin stare čase, marsikdo pa bo na posnetkih prepoznal sebe, stare prijatelje in znance, ki so bili ali so še danes del vaške skupnosti. Uredil jo je fotograf in strokovni sodelavec pri Inštitutu ZRC SAZU Andrej Furlan. Na ogled bo jutri in v soboto med 18. in 20. uro ter v nedeljo med 16. in 20. uro. V istih prostorih lahko obiskovalci spoznajo digitalni ekosistem ozemlja zgoniške občine, ki ga občina pripravlja v turistične namene.

Razstava vin se sicer po torkovem slovesnem odprtju z blagoslovom protokolarnega vina in današnjim vinskim pobratenjem med teranom in umbrijskim sagrantinom nadaljuje. Jutri bodo med 14. in 18. uro priredili vodene oglede Državnega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS v Briščikih.

Na prireditvenem prostoru pred občino v Zgoniku bo ob 15. uri zavod Enostavno prijatelji uprizoril otroško predstavo Čudežna omara, zgodbo škratke Rumenke, ki želi za 140 rojstni dan presenetiti svojega bratca škratka Rdečka; zato si od očeta »izposodi« čudežno omaro.

Od 17. do 20. ure se bodo ljubitelji vina spustili v zemeljske globine in v Briškovski jami sledili vodeni degustaciji vitovsk zgoniških vinarjev Vitovska underground. Zlato kapljico bodo ponudile kmetije Colja, Gruden-Žbogar, Bajta, Budin, Lovrenčič, Škrlj, Fabjan, Vodopivec, Milič Zagrski, Ostrouška in Čotova klet. Goste bo pospremilo Društvo kraških vinarjev v sodelovanju z Briškovsko jamo in restavracijo Dom Bistro. Poleg lokalnih vin bo na voljo tudi prigrizek. Vstopnice so na voljo na tej povezavi. V Zgoniku pa bodo ob 18. uri odprli kioske s hrano in pijačo, za katere skrbita domači društvi Kras in Rdeča zvezda. Na pultu pri pijačah bo na voljo tudi igra zabijanja žebljev. Od 19.30 dalje bodo obiskovalci zaplesali v družbi zimzelenega ansambla Happy day.

Program zgoniškega Občinskega praznika, ki se bo zaključil 6. junija, je občina objavila v celoti na svoji spletni strani.