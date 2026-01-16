Kaj če bi za miljski pust potrebovali vstopnico

Bomo za udeležbo na miljskem pustu letos potrebovali vstopnico? Odločitev bo padla v kratkem, glede na to, da je bilo letošnje miljsko pustovanje, že 72. po vrsti, osrednja tema sredinega sestanka pokrajinskega odbora za red in javno varnost na tržaški prefekturi. Zlasti zadnja leta se v Milje v pustnem času zgrinja na tisoče ljudi in mediji redno poročajo o pretepih in prepirih, nasilju ter prekomernem pitju. Največkrat med mladimi.

Z njo bi zagotovili večjo varnost

Zbrani na sestanku - deželni odbornik za varnost Pierpaolo Roberti, miljski župan Paolo Polidori, predstavniki vodstva policije, karabinjerjev, finančne policije, miljskih lokalnih policistov, gasilcev ter predstavniki reševalne službe ter prevoznega podjetja Trieste Trasporti - so preučili varnostne ukrepe, ki jih bodo v pustnem času uvedli v obalnem mestecu.

Zamisel o vstopnici je Polidorijeva, že lani pa jo je podprl odbor za red in javno varnost. Po njihovi oceni bi ukrep, ki bi omejil dostop na prireditveni prostor, prispeval k večji varnosti za Miljčane in zunanje obiskovalce ter pomagal že številnim varnostnim organom, ki skrbijo za umirjen potek prireditev.