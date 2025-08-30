Kaj se zgodi, ko odpremo aplikacijo?

V okviru novega načrta za digitalno šolstvo je Dežela FJK oz. njena interna družba za informacijsko-komunikacijske tehnologije Insiel drugostopenjskim srednjim šolam na območju ponudila projekt izobraževalnih obiskov podatkovnega centra Insiel s poudarkom na kibernetski varnosti. Projekt je namenjen tretjim in četrtim letnikom višjih šol z usmeritvami, ki so skladne z obravnavanimi temami - znanstveni liceji, zavodi, ki predvidevajo smeri informatike, oz. ti, ki imajo med predmeti elektroniko, telekomunikacijo in poslovne informacijske sisteme.

»Projekt zasleduje dva cilja, in sicer ustvarjanje oz. širjenje kulture ter pomoč mladim, ki se odločajo, kaj bi počeli, ko odrastejo,« je na včerajšnji predstavitvi projekta povedal direktor Insiel Diego Antonini, ki je ocenil, da so mladi radovedni, kako nastane aplikacija, ki doseže tisoče državljanov oz. podjetij, ali kaj se zgodi, ko pritisnejo gumb. »Približati jim želimo tudi teme kibernetske varnosti, ki danes povsem prežema naše življenje - s prihodom tehnologij umetne inteligence se je stopnja informacijskih napadov namreč še razvila.«