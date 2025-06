Kam vse bo letos mogoče odpluti iz Trsta?

Tudi na Tržaškem se v teh dneh začenja sezona poletnih pomorskih povezav. Poleg celoletne linije med Trstom in Miljami sta že začeli pluti ladji proti Barkovljam, Grljanu in Čedazu oziroma Sesljanu, jutri se jim bo pridružila še ladja za Tržič. Končno pa se je našla tudi ladja, ki bi obratovala na zgodovinski progi med Trstom in Gradežem. Spet naj bi začeli tudi pluti hidrogliserji med Trstom ter slovensko in hrvaško Istro.

Spet podaljšali tudi do oktobra

Ladje podjetja Delfino verde plujejo tudi letos med Trstom in Sesljanom (z vmesnima postankoma v Barkovljah in Grljanu) s podaljšano obratovalno sezono. Po navadi so Trst z njegovo severozahodno obalo povezovale le med junijem in septembrom, dodatno deželno financiranje pa je že lani omogočilo plovbo od prvega maja do konca tedna Barcolane. Projekt je bil potrjen tudi letos.

»Kopališka« ladja ostaja

Preteklo nedeljo se je vrnila tudi lanska eksperimentalna »kopališka« ladja, ki pluje med Trstom, Starim pristaniščem, Barkovljami, Čedazom in Grljanom. Tudi ta bo imela letos malce podaljšano sezono. Lani je plula od začetka julija do konca septembra, letos bo kopalcem in turistom na voljo tri mesece in pol, do 14. septembra. Ladja Summer Breeze, ki jo je podjetje Delfino verde lani kupilo iz druge roke, letos spomladi pa dalo radikalno prenoviti, pluje petkrat na dan, trikrat v smeri Grljana z vmesnimi postanki in direktnim povratkom v Trst, dvakrat pa naravnost do Grljana in z vmesnimi postanki nazaj grede.

Sreča po vrsti nesreč

Po spodletelem razpisu, lanskem skorajšnjem potopu ladje Audace in predlanskih godljah njene predhodnice Adriatice pa je morda le uvideti luč na koncu predora za linijo med Trstom in Gradežem. Goriški prevoznik APT je relacijo poveril sardinski ladjarski družbi Navisarda. Manjka le dovoljenje tržiške luške kapitanije.