Kamera v Mavhinjah »ujela« medveda

Lovska kamera je včeraj v poznopopoldanskih urah na jasi pri Mavhinjah v svoj objektiv »ujela« medveda. Kot je potrdil predsednik lovskega okraja Kras Saimon Ferfolja, ki si je ogledal fotografije in jih poslal raziskovalcem na videmski univerzi, naj bi šlo za mladega samca (2 do 3 leta star). Medved ima, kot je razvidno iz fotografij, okrog vratu ovratnico z GPS napravo. To pomeni, da da so ga pred časom že ujeli in ga ponovno spustili na prostost, z ovratnico pa preučujejo njegove premike. Ferfolja je obenem povedal, da medved ni nevaren za človeka, saj se po navadi izogiba bližnjim srečanjem.

Da naj bi se medved potikal na tem območju smo že poročali 1. marca, ko so domačini opazili na drevesnem deblu neobičajna znamenja. Tokrat pa je prisotnost kosmatinca, ki je najbrž iskal hrano, potrdila skrita lovska kamera.