Karabinjerji pri Orehu aretirali 21-letnega tihotapca migrantov

Tržaški karabinjerji so aretirali 21-letnega državljana Kitajske zaradi spodbujanja nezakonitih migracij. Med nadzorovanjem miljskih ulic in cest v civilu so pri Orehu opazili nekaj ljudi v gozdiču. Ker so se jim zazdeli sumljivi, so jih začeli opazovati na daljavo.

V času približno pol ure je prispel avtomobil italijanskih registrskih tablic in so vstopili, pri čemer so jih karabinjerji ustavili. Voznik pri sebi ni imel osebnih dokumentov in niti vozniškega dovoljenja, poleg tega so karabinjerji ugotovili, da je vozilo brez zavarovanja. Med osebno preiskavo so pri vozniku našli 3000 evrov v gotovini.

Potniki, štirje moški, med katerimi en mladoletnik, in ženska, so bili brez dovoljenja za prebivanje na državnem ozemlju. Šlo je za kitajske državljane, ki so jih ovadili na prostosti zaradi nezakonitega prečkanja državne meje. Voznika so aretirali in prepeljali v tržaški zapor, avtomobil in denar so zasegli.