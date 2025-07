Kdo bo s klanfo pljusknil najvišje?

V soboto bo tržaško kopališče Ausonia spet gostilo olimpijado klanf, ki se bo tokrat dogajala že osemnajstič. Kdor se hoče preizkusiti v kreativnem skakanju v morje se lahko vpiše še do jutri na spletni strani društva SPIZ.

Tekmovanje, poudarjajo organizatorji, je odprto vsem. Udeleženci vseh starosti bodo kot po navadi tekmovali med sabo in skušali izvesti najbolj kreativen in zabaven skok. Seveda pa bo zelo pomembno vlogo pri podelitvi točk igrala velikost pljuska. V zadnjih izvedbah so se v kreativnem skakanju v vodo pomerili udeleženci med tretjim in petinosemdesetim letom starosti.

Zabava se bo na kopališču pričela ob 13. uri, vpis preko spletnega obrazca na spletni strani SPIZ je obvezen. Društvo prireja popoldansko tekmovalno zabavo s pokroviteljstvom Občine Trst in v sodelovanju z drugimi krajevnimi sredinami.