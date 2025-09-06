Kdo so in kako delujejo »volkovi samotarji«

Kdo so »volkovi samotarji«, kot naj bi bil domnevni tržaški terorist U.U.? Besedna zveza je prevod angleške skovanke »lone wolf«, ki je nastala v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, zamislila si jo je ameriška skrajna desnica. Neonacisti so širili idejo, da morajo teroristi nasilna dejanja iz taktičnih razlogov izvajati samostojno.

Danes so si akademiki enotni, da nekateri teroristi delujejo povsem samostojno in aktivnosti organizirajo sami. Nekateri volkovi samotarji pa so do določene mere vselej povezani z operativnimi skrajneži. Skupni imenovalec volkov samotarjev pa je vsekakor samostojnost in izoliranost pri planiranju in sami izvedbi terorističnih napadov. Od leta 2010 so po podatkih Globalnega mirovnega indeksa teroristi samotarji, ki so prisegli zvestobo določeni skupini, a niso bili povezani z drugimi njenimi člani, izvedli večino terorističnih napadov.

Javnost želijo prestrašiti

Ker teroristi samotarji delujejo samostojno in za seboj puščajo manj sledi, jih preiskovalci težje odkrijejo. Stalnica je tudi strah, ki ga ljudem v kosti požene napad terorista samotarja: javnost ne ve, kje bi lahko terorist udaril, občutek ranljivosti in strahu je zato še večji. Je pa tudi nesorazmeren v primerjavi z dejansko škodo, ki jo lahko povzroči terorist: verjetnost terorističnega napada je nizka. Tudi v Italiji, ki je na indeksu 163 držav, ki so najbolj pod udarom terorizma, na 74. mestu.