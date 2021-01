»Kdor bo tu živel, je zmagal na loteriji«

Danes dopoldne je podjetje za neprofitna stanovanja Ater uradno predalo namenu nove stanovanjske hiše v Ulici Cesare Dell’Acqua. Sodobne in okolju prijazne stavbe so zgradili v luči inovacije in energetskega varčevanja, visoke tehnologije in estetske dovršenosti.

Na območju blizu Ul. Campanelle je tako nastalo petdeset neprofitnih stanovanj in parkirnih mest. Na današnji predaji je vodja podjetja Riccardo Novacco ponosno predstavil novonastalo strukturo, ki bo delovala kot energetsko samostojno naselje. Tržaška občinska odbornica Luisa Polli je spomnila, da se Trst lahko ponaša samo še z eno podobno privatno stavbo, deželni odbornik Graziano Pizzimenti pa je poudaril, da je primerov ekološke gradnje v Furlaniji - Julijski krajini še premalo.

Petdeset do petindevetdeset kvadratnih metrov velika stanovanja z razgledom na Tržaški zaliv še niso vsa zasedena. Od 15. decembra do danes se je v nov kompleks vselilo 30 družin. Do marca pa bo vseh 154 mest – toliko je namreč maksimalno število ljudi, ki lahko živi v novih prostorih – predanih. »Upravičenci, ki bodo tukaj živeli, so zmagali na loteriji. Želimo pa si, da bi tudi sami razumeli, kaj pomeni živeti v okolju prijaznem in tehnološko naprednem poslopju ter ga spoštovali,« je zaskrbljeno dejal Novacco.