Zaživel bo drugi Beethovnov festival

Tržaško Koncertno društvo (SDC) je včeraj v sejni dvorani občinskega sveta v Miljah predstavilo program drugega Beethoven-Festa, ki bo potekal med 15. in 31. majem. Polnoštevilne prisotne je najprej pozdravil župan Paolo Polidori, ki je nato besedo predal podžupanu in odborniku za kulturo Nicoli Delconteju. Slednji je izrazil svoje zadovoljstvo ob prireditvi, ki bo tudi letos zaobjela veliko število akterjev, med katerimi bodo našli svoje mesto tudi domači kulturni delavci.

Program festivala je preko spletne povezave predstavil umetniški vodja Marco Seco: 15. maja bodo ob 18. uri v Muzeju sodobne umetnosti Ugo Carrà odprli razstavo z naslovom Lepota sreča Beethovnov mit domačega fotografa Luciana Comellija, ob 19.30 pa bo koncert, ki ga bo oblikoval pianist Giovanni Renzo. 16. maja bosta od 10. ure dalje po miljskih cestah in trgih igrala združena pihalna orkestra Serenade Ensemble in Città di Muggia, ki ju bo vodil Andrea Sfetez, od 15. ure dalje pa se lahko kdorkoli prijavi za igranje na klavir v muzeju Carrà. V občinski knjižnici bo ob 16. uri stekel laboratorij glasbene terapije, ki ga organizirata društvi De Banfield ter APS Aulos, ob 18. uri pa bo na trgu Marconi igral pianist Giovanni Renzo. 17. maja bo v muzeju Carrà ob 11. uri pianist Luca Delle Donne ponudil koncert s predavanjem.

21. maja bo v miljskem gledališču Verdi večer s poezijo in glasbo, ki ga bosta oblikovala domači pianist Emanuele Savron ter igralka Marzia Postogna. 22. maja bo v Beethovnovem muzeju ob 10. in nato še ob 17. uri voden ogled zbirke s koncertom, ki ga bodo oblikovali godalni kvartet New Era in pianist Matteo Fusi, v muzeju pa bo spet potekala delavnica glasbene terapije. Ob 15. uri bo predavala dr. Julia Kluxen-Ayissi iz bonnske Beethoven-Haus, ob 17.30 bo v občinski knjižnici delavnica za otroke z naslovom Beethoven in kovček zvokov, v gledališču Verdi pa bo ob 20.30 igral Louis Lortie, odlični umetnik, čigar integralno izvedbo Beethovnovih sonat smo pred leti z užitkom poslušali v tržiškem Občinskem gledališču. 23. maja bodo spet vodeni obiski in koncerti, predavanja, delavnice in glasba na ulicah, ob 20.30 pa bo v parku v Starih Miljah muziciral godalni kvartet Goldberg.