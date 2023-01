Kljub pomanjkanju osebja spodbudni podatki

Na sedežu tržaškega prizivnega sodišča so danes slovesno odprli sodno leto. Kot običajno so javnosti podali obračun preteklega leta, ki je bilo zaznamovano s pomanjkanjem osebja, vzpostavljanjem ponovnega rednega stanja po pandemiji, izvajanjem načrta za okrevanje in odpornost NOO, z migrantskim valom, nasiljem nad ženskami, razpečevanjem prepovedanih drog.

»Kakovostno storitev lahko zagotovimo samo, če je osebja dovolj oz. toliko, kot ga pravosodje predvideva. A žal vse kaže, da tudi leta 2023 ne bo prišlo do zaželenih sprememb.« S kritiko na račun zdesetkanih vrst med sodniki in drugim osebjem, ki sestavlja tržaški sodni sistem, je glavni tožilec Antonio De Nicolo opremil svoje letno poročilo. Spomnil je, da tožilstvo ima od lani dva sodnika manj in 30% manj administrativnega osebja ter pet častnih sodnikov manj.

Tržaško sodišče še nima svojega predsednika. Po upokojitvi Piervaleria Reinottija leta 2021 je vlogo prevzel vršilec dolžnosti Arturo Picciotto. Sodišče ima v celoti 24 sodnikov, štiri za predhodne preiskave, sedem za obravnave in 13 za pravdne postopke.

Kljub pomanjkanju osebja so podatki, ki jih De Nicolo navaja, spodbudni. Devet obsodb na deset je na drugi sodni stopnji potrjenih, kot je razvidno iz poročila predsednika prizivnega sodišča Sergia Gorjana, in tržaško tožilstvo je pri postopkih med najbolj hitrimi v Italiji.

Namestnik generalega tožilca na prizivnem sodišču Carlo Maria Zampi je med drugim izpostavil porast kaznivih dejanj povezanih z domačim nasiljem nad ženskami, ki se včasih spremeni v femicid. Izpostavil je pomanjkanje kulturne ponudbe za mlade Tržačane. Mrtvilo jih vodi v nezakonite kroge razpečevanja prepovedanih drog.

