Knjiga in razstava ob ponosnih obletnicah

Kriška vaška skupnost bo 80. obletnico osvoboditve praznovala s 50. obletnico odkritja vaškega spomenika. Jutrišnjim prireditvam in nedeljski slavnosti so dali naslov 50 let našega ponosa v sozvočju s knjigo, ki jo je sekcija VZPI-ANPI Evald Antončič - Stojan izdala s podporo pokrajinskega vodstva združenja, Dežele FJK in Zadružne kraške banke.

Knjigo bodo predstavili jutri ob 19. uri v foajeju Doma Alberta Sirka. Odprli bodo tudi fotografsko razstavo o odkritju spomenika 1. maja 1975, ki je bil največji in najbolj obiskani dogodek v kriški povojni zgodovini. Glavnino fotografij je posnel Mario Magajna, dogodek so ovekovečili tudi Milo Košuta, Mario Sedmak, Branko Sulčič ter drugi vaščani.

Prvomajski predvečer bodo obogatili zbori Vesna, Kraški dom in Valentin Vodnik s koncertom Naj živi pesem upora (začetek ob 20. uri), ki je doživel premiero v nedeljo v repenski telovadnici. Pozdravni nagovor bo imel Mitja Košuta, sledita baklada do spomenika in kres Na klancu.

Nedeljska prireditev pred spomenikom, na kateri bosta govorila Marta Verginella in Patrick Zulian, se bo pričela ob 15. uri. Nastopili bodo zbori Vesna, Kriške ribice, TPPZ Pinko Tomažič, učenci šole Sirk ter nabrežinska godba.