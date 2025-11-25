Množičen zadnji pozdrav devetletnemu Giovanniju

Milje so se strnile ob bolečini in žalovanju za malim Giovannijem, ki ga je 12. novembra v stanovanju v središču obalnega mesteca ubila mati. Miljska stolnica, kjer se je ob 11. uri začel pogreb malega Giovannija, je bila nabito polna. Isto velja za bližnji trg, kjer se je kljub dežju in neprijetnemu vremenu zbrala velika množica. Prisotnih je bilo več sto ljudi.

Očetu devetletnega Giovannija, so med drugimi izrazili bližino predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga, tržaški župan Roberto Dipiazza in miljski župan Paolo Polidori.

»Tišina, ki jo je treba napolniti«

Pogrebna maša, ki jo je vodil župnik Andrea Destradi, se je zaključila ob 12.15. Zbrani bodo v procesiji krenili do tamkajšnjega pokopališča. V svojem nagovoru je Destradi med drugim poudaril, da je najbolj naraven odziv takim tragedijam tišina. Tako se zgodi, ko te nekdo udari v trebuh, ostaneš brez daha in besedam ne uspe na plan, je opisal.

Temu pa je še dodal, da je treba »živeti« tišino, jo napolniti, tako da ne ostane prazna. Če ostane prazna, upanje, življenje in svetloba ne morejo živeti. Miljska skupnost se je zato hotela ob tragični smrti povezati in najti prave besede.