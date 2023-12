Ko gledališko predstavo lahko razume vsakdo

Ko na oder stopi klovn, padejo vse pregrade in je njegova predstava namenjena vsem. Tako je prepričan Paolo Nani, ki bo v gledališču Miela jutri in v nedeljo nastopil s spektaklom La lettera, s katerim je v zadnjih 30 letih dobesedno prepotoval svet. Gledališka igra, ki so jo včeraj predstavili v gledališču Miela, sodi v niz Clownerie, s katerim želi gledališče »promovirati vedno bolj mednarodne predstave in takšne brez jezikovnih ovir,» je pojasnil umetniški vodja gledališča Massimo Navone. Z novim nizom je zadovoljen tudi predsednik zadruge Bonawentura Enzo D’Antona, ki je prepričan, da se povsem sklada z vizijo gledališča, saj ta gledalcem ponuja predstave, ki si jih ne morejo ogledati v drugih tržaških teatrih.

Predstavitve se je udeležil tudi Paolo Nani, protagonist predstave La lettera. Tokrat jo bo prvič zaigral v Trstu. Gre za enostavno predstavo, saj se zgleduje po knjigi Raymonda Queneaua Gli esercizi di stile, v kateri je avtor isto sceno opisal na 99 načinov. Tako tudi v predstavi La lettera zaigra isto sceno (usede se za mizo, spije požirek vina, napiše pismo in ga položi v kuverto) na 15 različnih načinov.

»V resnici ne igram istih stvari že 31 let, saj se stalno spreminja,« je pojasnil Nani. Ljudje pa uživajo v improvizaciji ter se ves čas smejijo in krohotajo. »Le v Piemontu in na Japonskem ne, kjer se smejejo z namrščenim obrazom ali z roko pred usti,« se je pošalil Nani in dodal, da je pred takšno publiko težko zaigrati predstavo. Pomembno se mu zdi, da predstava ne vsebuje teksta in je tako univerzalna, razumejo pa jo vsi, tudi otroci (običajno tisti, ki so dopolnili vsaj sedem let).