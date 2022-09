Kolektiv Smarza Pride prireja parado ponosa

V soboto bo tržaške ulice preplavila parada ponosa, ki jo prireja skupina Smarza Pride. Ob 15.30 se bodo udeleženci zbrali na Goldonijevem trgu, od koder bo ob 17. uri krenil pisan sprevod. Protest bo krenil po Ulici Carducci in Ulici Ghega vse do Trga Libertà, od tam pa po nabrežju do Velikega trga. Paradi bo ob 22. uri sledila zabava.

Kot so pri kolektivu Smarza Pride zapisali v svojem manifestu, ki so ga prevedli tudi v slovenščino, je skupina, ki prireja parado ponosa, rezultat skupne poti kvir oseb, ki jih združuje nasprotovanje cis- hetero- in patriarhalnim normam. Skupina je v »tržaški praznini« želela dvigniti glas proti vse pogostejšim homofobnim napadom, femicidom in umorom transspolnih oseb.

»Prepoznati in razgraditi privilegije, ki smo jih tudi LGBTQIA+ osebe deležne, je bistvena predpostavka za gradnjo zdrave skupnosti, ki ne spodbuja zatiranja, temveč se mu poskuša zoperstaviti v vseh njegovih oblikah,« so zapisali pri kolektivu, kjer so prepričani, da so antifašizem, protikapitalizem, protirasizem, boj proti diskriminaciji oseb s hendikepom in protikolonializem temeljne vrednote pri oblikovanju prostora, v katerem vsak lahko svobodno živi svojo spolno identiteto.

Sobotna parada ponosa pa bo tudi priložnost za dvig glasu proti prekarnosti, povišanju najemnin in življenjskih stroškov ter diskriminaciji zaradi spolnih identitet na delovnem mestu. Hkrati želijo pri kolektivu opozoriti na Trst, ki postaja »izložba za turiste«, ter se postaviti na stran delavcev, ki jim grozi izguba delovnega mesta zaradi napovedane delokalizacije ali zaprtja podjetij Wärtsilä, Flex in Principe.

Beseda bo na mavričnem shodu tekla tudi o duševnem zdravju pripadnikov LGBTQIA+ skupnosti, vzgoji o spolnem zdravju v šolah ter pravici do dobrega psihološkega počutja ljudi na družbenem robu ter pripadnikov manjšin. Celoten manifest kolektiva v slovenščini, italijanščini in angleščini je dostopen na Facebook strani Smarza pride.