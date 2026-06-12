Koridor Imec v ospredju mednarodnega posveta GeoAdriatico

Velika večina pomorskega prometa poteka med Indijskim in Tihim oceanom, Atlantik nima pristanišča med desetimi najpomembnejšimi na svetu. Trst pa si lahko še utre pot med pomembna, četudi ne najbolj zmogljiva pristanišča. Tako je bilo slišati na včerajšnjem odprtju posveta GeoAdriatico, ki ga prireja Vitale Initiative. Simpozij se je pričel včeraj, nadaljeval se bo do nedelje.

Odprtje posveta se je odvijalo v reprezentančni dvorani Lloydove palače na Velikem trgu, posvečeno je bilo inovacijam, morju in koridorju Imec. Za uvodne pozdrave so poskrbeli deželna odbornica za znanost Alessia Rosolen, profesorica Elisabetta de Giorgi, ki je na Univerzi v Trstu odgovorna za mednarodne odnose, izvršni direktor Unescovega urada za znanost v državah globalnega juga TWAS Marcelo Knobel, direktor Sisse Andrea Romanino ter tržaški odbornik za proračun Everest Bertoli. Vsi so izpostavili tržaške adute, nenazadnje prav znanstveni ekosistem.

»Trst je Imec«

Uvodne misli je iz Rima poslal nekdanji minister za zunanje zadeve, danes senator Bratov Italije in predsednik senatnega odbora za vprašanja EU Giulio Terzi di Sant’Agata. Izpostavil je, da ostaja Sredozemlje neprecenljivo za svetovne trgovinske tokove. Kot ključen izziv je izpostavil svobodno plovbo. Ta je po eni strani pod udarom zaradi vojnih blokad, po drugi pa zaradi gospodarsko motiviranih.

Terzi di Sant’Agata je izpostavil zelo prijateljske odnose med Italijo in Indijo, nenazadnje zaradi razmerja med njunima premierjema Giorgio Meloni in Narendro Modijem. Epicenter sveta se seli v smer Tihega in Indijskega oceana, z Indijo pa deli Italija vrednote in prioritete. Opisal jo je kot največjo demokracijo na svetu, čemur bi raziskovalci demokracij sicer temu zlahka ugovarjali zaradi Modijevih avtoritarnih teženj. Vsekakor, trdi nekdanji minister, je snovanje gospodarsko-politično-obrambnega koridorja Imec med Indijo, Bližnjim vzhodom, Izraelom in Evropo »prava odločitev«. »Trst je Imec,» je zaključil.

Sledili so nastopi izvedencev, ki so odgovarjali na vprašanja organizatorja posveta Roberta Vitaleja. Italijanski izredni odposlanec za Imec Francesco Maria Talò je pohvalil tržaško lego, ki je bila včeraj toliko bolj razvidna, čez zaliv je bilo videti gore. Jadransko morje je opisal kot fjord proti srednji Evropi. Izpostavil pa je, da moramo delati na pomanjkljivostih. »Potrebujemo tiste, ki delajo,» je dejal o sebi in sosedih, ki poklicno govorijo. Izpostavil je pomen podatkov - označil jih je kot današnje gorivo - in internetni kabel med Italijo in Indijo. Tega so vključili med projekte Imeca in velja za njegov najbolj konkreten izraz, a bi ga postavili tudi brez Imeca, ob razglasitvi namere po snovanju koridorja je kabel že bil na pol položen, je poudaril.