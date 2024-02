Kradel iz avtomata pri Miramaru

Karabinjerji iz Miramara so pred nekaj dnevi odkrili, kdo je 14. januarja kradel iz prodajnega avtomata s hrano in pijačo, ki je postavljen na začetku miramarskega parka. Karabinjerji so začeli s preiskavo, potem ko je lastnik ugotovil, da je avtomat poškodovan.

Takoj so začeli pregledovati posnetke varnostnih kamer, čeprav je tat nekatere skušal onesposobiti, a so vseeno na posnetkih videli osebo, ki se je peljala s kolesom. Ugotovili so, da gre za 54-letnega romunskega državljana brez stalnega prebivališča. Pred nekaj dnevi so ga izsledili in mu zasegli več izvijačev, kladivo za razbijanje stekla, nož s sedem centimetrov dolgim rezilom, rokavice in 1000 evrov, za katere ni znal pojasniti, od kod prihajajo.

Ovadili so ga zaradi tatvine v obteževalnih okoliščinah in nezakonitega nošenja nevarnih predmetov. Preverjajo, ali je izvedel tudi več podobnih tatvin, do katerih je prišlo v istem obdobju.