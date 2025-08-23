Kraška ohcet stopa v živo

Le še dober teden dni nas ločuje od največjega etnografskega praznika Slovencev v Italiji, Kraške ohceti namreč. V Repnu in na Colu praznovanje stopa v živo, danes so na svoj račun prišli vaški fantje in moški, ki so se lotili dviganja k'lun, poročnih slavolokov iz brinovih vej.

Postavili jih bodo tri: enega na vhodu v Kraško hišo v Repnu, drugega na cesti, ki od spomenika padlim v NOB vodi do Placa, glavnega repenskega trga, tretjega pa na Colu, pred hišo, kjer bo ženin prihodnjo nedeljo prevzel nevesto in se z njo v družbi narodnih noš povzpel do cerkvice na Tabru.

Delavci so najprej sestavili leseno ogrodje. Nato so začeli nanj vezati brinove veje. Ko bodo k'lune nared, bodo na brin pritrdili še 1600 barvanih cvetic iz krep papirja, ki so jih izdelala repenska neporočena dekleta. Že pred mesecem dni so se zbirala pod Rupo oziroma pod repensko telovadnico in spletala papirnate cvetlice, podobne vrtnicam, pisane in sončno živahne oranžne, rumene, rdeče, rožnate, sinje in modre barve.

Delavce, ki postavljajo brinove slavoloke, je obiskal tudi kraški par. Ženin Thomas Velikonja in nevesta Tina Forčič sta neutrudnim fantom in moškim na dvorišču Kraške hiše v Repnu postregla s prigrizkom in hladno pijačo, srečanja se je udeležila tudi repentabrska županja Tanja Kosmina.