Kraški kamen iz Trsta odplul tudi do Nove Zelandije

Z nabrežinskim in kraškim kamnom so zgradili kolodvore, opere in parlamente, o njuni zgodovini, sedanjosti in prihodnosti pa je premalo govora. Zato je skupina Ermada Flavio Vidonis, v sodelovanju s številnimi podporniki, lani priredila obsežno razstavo Od Ljubljane do Trsta - Nabrežinski, kraški in istrski kamen v Italiji in po svetu. Ta je bila na ogled v Trstu in Ljubljani-

Včeraj so na sedežu Fundacije Casali v Ulici Beccaria predstavili katalog razstave, ki je izšel prav s podporo dobrodelnih ustanov. K evropski razsežnosti tukajšnjega kamna je dal neprecenljiv doprinos v Sloveniji delujoč Šved Gustav Tönnies, ki je bil odgovoren za gradnjo mnogih železniških postaj na Južni železnici med Ljubljano in Trstom. Kamen je potoval v svet preko železnice in pristanišča.

Po tirih Južne železnice je prispel do Dunaja in Budimpešte, kjer imajo parlamente in opere iz tukajšnjega kamna. Iz tržaške luke pa je kraški kamen odplul vse do Nove Zelandije, kjer je nap kamen – tako je dejal predstavnik Slovensko-švedskega društva Stojan Jakopič – tudi prisoten v parlamentu.