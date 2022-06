Kraški kvintet praznuje

Za tridesetletnico tri dni praznika. Tako bi lahko opisali prihajajoči vikend, na katerem bo ansambel Kraški kvintet obeležil svojo 30. obletnico. Ta je sicer potekala lani, a je glasbena skupina zaradi zdravstvenih razmer seveda ni mogla obeležiti, tako kot bi bilo treba. A tako pomemben jubilej potrebuje pravo praznovanje, zato so tega le premaknili za leto dni.

V Repnu bo tako cel konec tedna odmevala narodnozabavna in druga glasba. Na dvorišču restavracije Križman bo dogajanje od petka do nedelje zelo pestro, vstop na prireditveni prostor pa je prost. Vse se bo začelo v petek, ko bo v goste prišel DJ Boštjan z Radia Veseljak in od 20.30 vrtel svojo glasbo. V sklopu oddaje Radijska pumpa DJ Radia Veseljak celo poletje kroži po Sloveniji in v raznih krajih predvaja glasbo, dvakrat v večeru pa se poveže tudi s svojo radijsko postajo in se javi v živo. Ta petek bo torej v živo govoril iz Repna in vsem poslušalcem Veseljaka opisal dogajanje na prvem dnevu praznika Kraškega kvinteta.

Če je bil ansambel Kraški kvintet minuli vikend povabljen na praznovanje desetletnice glasbene skupine Nebojsega, bo tokrat ravno obratno. V soboto bosta za ples poskrbeli prav omenjeni glasbeni skupini, ki bosta od 20. ure dalje zabavali mlado in staro. »Z Nebojsega se bomo izmenjavali, mi bomo igrali narodnozabavne skladbe, oni bolj zabavne, tako da bo večer za vse okuse,« je razložil vodja Kraškega kvinteta Goran Kocman.

Pravo praznovanje pa bo na sporedu v nedeljo, ko bo od 16. ure dalje poleg slavljencev igralo veliko njihovih glasbenih prijateljev, in sicer Kraški muzikantje, Aleksi Jercog s prijatelji, Primorski fantje, Igor in zlati zvoki ter Alpski kvintet. Ta dan bo dogajanje moderirala voditeljica Radia Veseljak Ajda Mlakar, ki je s Kraškim kvintetom sodelovala že pri videospotu njihove zadnje uspešnice Slovenka, večna mladenka. Okrog 19. ure bodo zaigrali slavljenci, zadnji pa bo na oder stopil še Alpski kvintet.