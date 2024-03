Kvestor odredil 15-dnevno zaprtje javnega lokala v Ulici Madonnina

Tržaški kvestor je s 14. marcem odredil 15-dnevno zaprtje javnega lokala v Ulici Madonnina zaradi zaščite varnosti in javnega reda. Za ta čas je prekinjeno tudi dovoljenje za nudenje hrane in pijače.

Policisti so ugotovili, da je lokal že pred časom postal stičišče oseb, že znanih organom pregona, ki prekomerno uživajo alkoholne pijače in motijo tamkajšnje prebivalce. Slednji so se pritožili zaradi hrupa in motenja javnega miru. Policisti so v lokalu večkrat posredovali zaradi pogostih prepirov. V nedeljo, 10. marca ponoči pa je prišlo do hudega pretepa, v katerega je bilo vpletenih šest ljudi, srbskih, kosovskih in kolumbijskih državljanov, ki so se med drugim napadali s steklenicami in noži. Dve osebi sta se poškodovali.

Med preiskavo so policisti ugotovili tudi vrsto nepravilnosti, ki jih je storil upravitelj, kosovski državljan, pri vodenju lokala. Očitajo mu zlasti, da ni bil pozoren na zaščito varnosti, pri čemer bi lahko preprečil nastanek nasilja.

Policisti so v sklopu kontrol javnih lokalov, ki so jih opravili 26. januarja, tudi oglobili upraviteljici dveh javnih lokalov, kitajski državljanki, ki sta ponujali alkoholne pijače mladim pod 18. letom starosti.