Ladjar Costa Crociere bo zaposlil šestdeset ljudi

Dežela Furlanija - Julijska krajina prireja tridnevno kadrovanje za ladjarsko družbo Costa Crociere. Zaposlili bodo 60 ljudi, izbranim kandidatom bodo ponudili izobraževalni program. Kandidate bodo izbirali s pomočjo Deželnega urada za zaposlovanje, iščejo pa animatorje, asistente za goste med plovbo in kandidate za delo na recepciji.

»Costa Crociere zaposli 97 odstotkov kandidatov, ki dokončajo tečaje,« je sporočila deželna odbornica za delo Alessia Rosolen, »od leta 2017 do lani se je izobraževanja, ki ga vodimo v sodelovanju z ladjarsko družbo, udeležilo 390 ljudi.«

Kandidature zbirajo do 1. aprila na povezavi na deželni portal za zaposlovanje. Po ocenjevanju življenjepisov bo komisija povabila kandidate na pisno spletno in ustno preverjanje jezika. Med 15. in 17. aprilom pa še na razgovor v Trst. Kdor bo po razgovoru izbran, se bo lahko udeležil tečajev.