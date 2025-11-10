Lastniki plovil s tujimi zastavami prikrili 2,5 milijona evrov

Tržaška finančna policija je v sodelovanju s kolegi iz Lignana razkrila prikrivanje lastništva plovil v skupni vrednosti več kot 2,5 milijona evrov. Do odkritja je prišla v sklopu okrepljenega nadzora, ki ga je izvajala v zadnjih mesecih tako na morju kot v turističnih marinah Furlanije-Julijske krajine. Pregledali so približno 50 plovil.

Kaj se je dogajalo

Preiskava je pokazala, da so osem plovil uradno registrirali v tujini, dejansko pa so jih uporabljali italijanski državljani s stalnim prebivališčem v Italiji. Na njih so plapolale tuje zastave, stalno zasidrana pa so bila na italijanskem ozemlju. Lastniki plovil niso redno prijavili za eno ali več davčnih let. Gre za pojav, znan kot flagging out, so finančni policisti razložili v sporočilu za medije.

Naprtili so jim zato globe, ki znašajo od 3 do 15 odstotkov neprijavljenega zneska za posamezno davčno leto. Kazni so skupno presegle 75.000 evrov.