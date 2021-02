Laura Marzi se umika

Miljska županja Laura Marzi ne bo več kandidirala za župansko mesto in se torej umika iz volilne kampanje. Vest je objavila na Facebooku. V daljšem zapisu je med drugim izrazila prepričanje, da mora imeti župan, ki dokončuje mandat, možnost vnovične presoje državljanov. V ta namen je ponudila svojo razpoložljivost, z željo da bi bila na čelu širše koalicije. Prepričana je, da bi bila še koristna za svoje mesto. Toda očitno ni bilo tako, je zapisala, in leva sredina ni potrdila njene kandidature. Primarne volitve pa po njenem trenutno niso primerne, v prvi vrsti zaradi pandemije in tudi zaradi razdvajanj, ki jih prinašajo. Zahvalila se je državljanom za številne izraze podpore, ki jih vseskozi prejema in sporočila, da bo mandat zaključila z resnostjo in vnemo, ki sta jo vedno spremljali.