Tržaški karabinjerji in policisti so danes dopoldne posredovali v Ulici Molino a Vento, od koder so jih mimoidoči obvestili o sumljivem zapuščenem kovčku. Območje so zavarovali, posredovali so bombni tehniki. Kovček so razstrelili in ugotovili, da v njem ni bilo ničesar nevarnega. Ulica Molino a Vento je bila dalj časa zaprta.