Le kaki Bill Gates, Sanremo ima Infordato

»Ste videli, kakšna tehnologija, le kaki Bill Gates,« je dejal Fiorello, šovmen in letošnji sovoditelj festivala italijanske popevke Sanremo, ko je v nedeljo zvečer komentiral zadnji podvig visokotehnološkega podjetja Infordata, ki ga vodita dvojčka Marko in Mitja Petelin.

Fabio Fazio ga je v televizijski oddaji Che tempo che fa na državni televizijski mreži Rai 3 spraševal, kaj se pravzaprav obeta na najbolj znanem italijanskem glasbenem dogodku. Organizatorji so bili od samega začetka prepričani, da ga bodo kljub pandemiji vseeno izpeljali in to ob navzočnosti publike. Kritike in pomisleki, ki so segrele javno debato, jih niso ustavile, svoj pristanek je na začetku februarja dal tudi znanstveni in strokovni svet.

Rešitev sta ponudila ravno nabrežinska podjetnika. Podjetje Infordata je zasnovalo avtomatiziran sistem nadzorovanja izidov brisov, ki naj bi gledališče Ariston spremenil v povsem varno prizorišče. Pristojni za varnost lahko takoj kontrolirajo, ali so nastopajoči in zaposleni uspešno prestali testiranje.

»Elektronsko vstopnico postaviš na skener in ta v hipu pokaže, da manjkata še dve uri do brisa,« je opozoril Fiorello. Navdušenje je z njim na televizijskih zaslonih delil še drugi voditelj festivala in umetniški direktor Amadeus. Prireditev bo stopila v živo prihodnji torek, 2. marca, in se bo sklenila v soboto. Infordatin sistem je decembra lani že prestal »generalko« mladinskega finale festivala italijanske popevke Sanremo giovani. Podjetje s sedežem na Opčinah pa je že lani skrbelo za elektronsko upravljanje celotnega dogodka.