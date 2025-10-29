Ledolomilec Laura Bassi pluje proti Antarktiki

Raziskovalna ladja Laura Bassi bo v teh dneh začela svojo pot skozi Panamski prekop. Od tu bo odplula proti Novi Zelandiji, kamor bi 23-članska posadka, ki jo vodi kapitan Franco Sedmak, morala prispeti predvidoma sredi novembra. Konec novembra bo nato ladja odplula proti Antarktiki, kjer bo potekala že 41. italijanska raziskovalna sezona. V njo bo skupno vključenih okrog 200 ljudi.

Ledolomilec Laura Bassi bo tudi tokrat v službi Nacionalnega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko (OGS). Ta bo na Antarktiki vodil pet znanstvenih projektov, v katere je tokrat vključil 28 raziskovalcev in tehnikov.