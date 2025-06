Levosredinska opozicija energično v drugo rundo o žičnici

Pred drugo rundo razprave o spremembi prostorskega načrta Občine Trst, ki bo v dvorani mestnega sveta potekala v četrtek in petek, se je včeraj oglasila levosredinska opozicija. Na srečanju z novinarji so njeni predstavniki ponovno izrazili ogorčenje nad potekom razprav pretekli teden in nad molkom koalicije.

Giovanni Barbo iz Demokratske stranke, je poudaril, da bodo na prihodnjih sejah spet ponovili zahtevo po umiku predloga sklepa, s katerim želijo mestne oblasti zarisati traso za žičniško infrastrukturo na območje med Barkovljami in Opčinami. Alessandra Richetti (Gibanje petih zvezd) je presenečena, da mestne oblasti tako trmasto vztrajajo pri projektu, ki ga občani ne želijo.

Riccardo Laterza (Zdaj Trst) je spomnil, da je bil včerajšnji vetrovni dan eden tistih, med katerimi žičnica ne bi obratovala in bi na cedilu pustila na tisoče in tisoče potnikov, ki bi po oceni zagovornikov projekta uporabljali kabinsko žičnico kot trajnostno prevozno sredstvo. Odzval se je tudi Paolo Altin (Punto Franco), ki je projekt žičnice označil za krhek grad iz kart, ki se lahko vsak čas podre.

Drugi sklop verjetno ne bo dovolj

Naj spomnimo, da se bo po treh zasedanjih v preteklem tednu seja mestnega sveta nadaljevala v četrtek in petek. Po vsej verjetnosti pa tudi ti dve seji ne bosta dovolj, saj bi po pravilih morali obravnavati vsako pripombo in pritožbo k sklepu. Teh pa je malo več kot tri tisoč.