Licej Prešeren si želi prostora

Državni izobraževalni zavod Jožefa Stefana se bo v prihodnjih mesecih selil v prenovljeno poslopje na Trgu Canestrini. Kaj pa bo s prostori na Vrdelski cesti, v katerem trenutno začasno domuje? Sosedje liceja Franceta Prešerna se že ozirajo na boljše čase. »Trenutno pokamo po šivih,« je dejala ravnateljica Loredana Guštin, ki je Primorskemu dnevniku predstavila idejni načrt za širitev dejavnosti v sosednje krilo šolske stavbe. Načrt z dopisom bo v naslednjih dneh posredovala zavodu za deželno decentralizacijo, tržaški občini, ki je lastnica stavbe, in slovenskim občinskim svetnikom.

Načrt sicer odpira širšo debato o splošnem stanju poslopja, v katerega se je iz Ulice Lazzareto Vecchio licej selil leta 1965. Nekoč napredna zgradba je za aktualne potrebe neprimerna, že veliko let pretesna, ponekod dotrajana in celo zakonsko nezadovoljiva. Izbruh pandemije je še bolj pospešil potrebo po obnovi, saj so ukrepi za zajezitev virusne okužbe vodili v spremembo namembnosti nekaterih prostorov, ker bi drugače dijaki in osebje ne bili v stanju spoštovati predpisane medosebne razdalje.

K spoznavanju novih načrtov nas je povabila ravnateljica Loredana Guštin, ki se je iz svojega urada, kjer je zdaj učilnica, že zdavnaj odselila v manjši bližnji prostor: »V zadnjih letih so razredi na liceju številnejši. Večina učilnic v stavbi bi lahko po veljavnih predpisih sprejelo največ 17 dijakov, a samo dve učilnici v četrtem nadstropju sta večji. Tam sta trenutno nameščena dva razreda po 22 in 28 dijakov.« Na klasičnem liceju so letos le trije maturanti, naslednje leto pa jih bo osem. Učilnica bo premajhna, kot sicer celotno poslopje. Za klopmi jih bo septembra sedlo 306, šestnajst več kot letos.

Več o tem, kako so si na Prešernu zamislili bivanje v sosednjem krilu šolskega poslopja, v tiskani izdaji.