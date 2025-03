Liliana Resinovich naj bi umrla nekaj ur po zaužitju zajtrka

Liliano Resinovich, 63-letno Tržačanko, ki so jo 5. januarja 2022 mrtvo našli v Svetoivanskem parku, naj bi umorili s tehniko trikotnega davljenja z roko. Poleg tega naj bi jo domnevni morilec udaril v obraz in roko.

Ženska naj bi umrla na dan, ko je izginila, torej 14. decembra 2021. Strokovnjaki forenzične stroke v novem, 200 strani dolgem poročilu namreč zapisujejo, da so v želodcu pokojnice našli na pol prebavljene rozine. Resinovich je po besedah njenega moža Sebastiana Visintina na dan izginotja za zajtrk pojedla kos panetona z rozinami. Do smrti naj bi tako prišlo najkasneje štiri ure po zaužitju tega obroka. Prav tako naj bi trupla nihče ne premaknil v naslednjih treh tednih, do dneva, ko so preiskovalci na gozdni stezi v zgornjem delu parka naleteli na srhljiv prizor.

»Pokojnica je prejela vsaj štiri udarce, ki so prizadeli obraz in roke,« so po poročanju tiskovne agencije Ansa preiskovalci zapisali v obsežnem poročilu. Med obdukcijo so odkrili udarce na levem delu čela, na desnih sencih, na desnem delu ustnic in na desni roki. Udarci na rokah naj bi bili posledica poskusa obrambe pred temi udarci.

Potem je tu še zadušitev: preiskovalci domnevajo, da je domnevni morilec Liliano Resinovich od zadaj s podlaktjo stisnil okoli vratu in jo »zavil« v smrtonosni prijem ter jo s silo obrnil. Ravno to naj bi bilo krivo za zlom prsnega vretenca TH2, ki so ga strokovnjaki odkrili med drugo obdukcijo.

Teza, da naj bi Liliana Resinovich storila samomor, forenzične antropologinje Cristine Cattaneo z ekipo ni prepričala tudi zaradi dejstva, da po navadi ljudje, ki si na ta način vzamejo življenje, pred tem zaužijejo druge substance, ki jih v telesu tržaške pokojnice ni bilo.