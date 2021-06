Logistični center razdvaja in skrbi

Na Sežanskem, kakih trideset metrov za Barom G pri nekdanjem mejnem prehodu pri Fernetičih, človeku skorajda zastane dih. Tam, kjer so se nekoč razprostirali travniki in dolinice z gozdnatimi površinami, se zdaj širi rjav zemeljski »madež«. 33 hektarov zemljišča zaseda namreč gradbišče, kjer avstrijsko podjetje oz. družba za razvoj nepremičnin Go Asset Development s sedežem na Dunaju gradi logistični center Adria, na katerem bodo zrasli trije večji logistični objekti.

Pogled na obsežno gradbišče vlagatelje seveda navdaja z optimizmom, saj pomeni začetek nove logistične zgodbe v povezavi z Luko Koper. »Avstrijski vlagatelj je zemljišče odkupil leta 2018 in tu bo nemško logistično podjetje Tedi odprlo svoj center za srednjo in vzhodno Evropo. Doslej so te operacije vodili preko Luke Hamburg in nemškega distribucijskega centra za vso Evropo, po novem bodo srednjo in vzhodno Evropo krili skozi Luko Koper, kamor že nekaj mesecev preusmerjajo ladijski promet,« je pojasnil Gegič v imenu družbe Go Asset.

Nobene iskrice veselja pa ni videti v očeh Marka Gregorettija, prebivalca Fernetičev, lastnika Bara G in repentabrskega občinskega odbornika za razvoj ozemlja ter čezmejno sodelovanje, ko se ozre na »razdejanje«. »Kjer so nekoč pasli krave, so bagri v pičlih nekaj dneh vse uničili: drevesa so požagali in teren zravnali. Da o ropotu niti ne govorim – konstanten je. Dela izvajajo namreč globoko pod zemljo z razstrelivom, par sekund se kar hiša strese. Uničili so podzemni svet z značilnimi jamami in podtalnicami. Po moji oceni je to brezobzirna ekološka katastrofa. Upati gre, da bodo vsaj ohranili nek zelen pas med industrijskim in naseljenim delom.«