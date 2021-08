Malvazije pričarale čaroben večer

Rahel piš z morja in prijetno sončno vreme sta včeraj pospremila tretje Malvazije v pristanu. Priljubljeni enogastronomski festival, ki ga organizirajo lokalne akcijske skupine s Krasa, iz Istre in Brkinov v sodelovanju z Občino Milje in drugimi partnerji se je udeležilo več sto ljudi. Organizatorji so bili z izvedbo res zelo zadovoljni. Ob 18. uri je bilo ozračje v miljskem mandraču že pestro, vinarji so že hladili vina in nestrpno čakali na goste, ki so do 22. ure pohajkovali med vinskimi stojnicami, kramljali in uživali ob belih vinih.

MACERIRANA IN PENEČA VINA SE PODAJO Z VSAKO HRANO

Več kot dvajset vinarjev iz Slovenije, Brega ter slovenskega in italijanskega Krasa je gostom včeraj točilo rujno kapljico. Na voljo so bila bodisi sveža kot macerirana vina, nekatera so bila celo starana v lesenih sodih. Perinova domačija iz Komna je na primer postregla z macerirano malvazijo Zlato runo. Močno dozorelo grozdje je vinu, ki je zorelo na drožeh, dajalo intenziven kremast okus.

Izvrstna bela vina so predstavili tudi vinarji s Krasa. Damjan Milič iz Repna pa je postregel tudi z drobci iz zgodovine malvazije. »Vzdolž italijanskega polotoka najdemo več kot 150 različnih sort malvazije. Na jugu škornja najdemo celo črno malvazijo. Vino so k nam pripeljali Grki,« je razložil vinar in za nameček še podal nasvet o hrani, ki se prileže strukturiranemu vinu, kot je malvazija. Milič trdi, da bi se s kozarcem zlatorumene aromatične in strukturirane tekočine najbolje podala okusna pečena riba.

MAJHNA KNJIŽICA Z VELIKIM TURISTIČNIM POTENCIALOM

Včerajšnji dogodek v Miljah je postregel z zanimivo novostjo, pod katero se je podpisal umetnik in grafik Paolo Prosen. LAS Kras je namreč v sodelovanju z občino Milje izdal priročen žepni turistični vodnik Dobrodošli v Milje (Benvenuti a Muggia). V njem lahko beremo o turističnih znamenitostih občine na skrajnem vzhodu tržaške pokrajine, turist se lahko seznani tudi s pestro kulinarično in vinarsko ponudbo Milj z okolico. »Za vsako občino na Tržaškem si želimo, da bi imela po eno tako publikacijo. Turist lahko veliko najde že na internetu, v tej knjižici pa je vse združeno na enem mestu,« je povedal predsednik LAS Kras David Pizziga in se miljski županji Lauri Marzi zahvalil za finančno podporo.

Festival se danes seli na slovensko stran meje. Vinarji so s rujno kapljico goste razvajali na Carinskem pomolu v Izoli.